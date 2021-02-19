Игорь Коротченко: «Армения должна передать Азербайджану карты минных полей»

«Армения обязательно должна предоставить Азербайджану карты заминированных территорий вокруг Нагорного Карабаха».

Как сообщает московский корреспондент АПА, об этом заявил главный редактор российского журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, выступая во время телемоста Москва-Баку в «Национальной Службе Новостей» на тему первого визита российских парламентариев на освобожденные от оккупации азербайджанские территории.

По его словам, в освобожденных от оккупации Агдамском и Физулинском районах есть сотни квадратных километров заминированной территории: «Без карты трудно обеспечить безопасность возвращения мирных азербайджанцев, которые 30 лет назад были вынуждены покинуть родные земли. К сожалению, мы не видим доброй воли армянской стороны в этом вопросе. Армения не хочет передать карты заминированных территорий. Она демонстрирует неконструктивность, как всегда».

Российский военный эксперт уверен, что у армянской стороны есть карта заминированных территорий: «Поэтому считаю, что международная общественность, страны-сопредседатели, в особенности Москва, должны оказать давление на Армению, чтобы она передала азербайджанской стороне эти карты. Безусловно, Россия должна играть особую роль в этом вопросе, потому что она заинтересована в мирном развитии ситуации, возвращении региона к полномасштабной мирной жизни. Без карт заминированных территорий этот процесс может сильно затянуться. Кроме того, хочу особо подчеркнуть один момент. Пока Армения не предоставит карты заминированных территорий Азербайджану, будет сохраняться большая угроза для деятельности и безопасности российских миротворцев в регионе».