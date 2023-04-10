Бывший президент Молдовы Игорь Додон возвращается в руководство Партии социалистов (ПСРМ), которая является крупнейшей в республике оппозиционной партией. Об этом сообщается на ее сайте.

«Исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча предложил внести изменения в номинальный состав Исполкома — коллегиального руководящего органа формирования, — введя в его состав Игоря Додона», — сказано в сообщении.

Как отмечается, Исполком ПСРМ в присутствии членов республиканского совета в понедельник, 10 апреля, принял решение о назначении экс-главы государства исполнительным секретарем партии.

В сообщении также говорится, что совет также решил выдвинуть Батрынчу председателем парламентской фракции Блока коммунистов и социалистов, а Зинаиду Гречаный избрать почетным председателем ПСРМ.