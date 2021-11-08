Игнорирование на протяжении трех десятилетий оккупации Карабаха и других территорий Азербайджана стало основной причиной кровопролития и трагических событий в регионе.

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил президент Турции Эрдоган в телеобращении по итогам заседания Кабмина.

“Те, кто в течение 30 лет хранил молчание перед лицом несправедливой, незаконной и аморальной оккупации Карабаха и других земель Азербайджана, несут главную ответственность за пролитую кровь и трагедии”, — заявил, в частности, турецкий лидер.