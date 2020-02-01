Идлиб в обмен на помидоры – согласится ли Эрдоган?

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя ситуацию в Идлибе, сказал, что Россия не придерживается в Идлибе ни астанинских, ни сочинских договоренностей.

«У нас с Россией были некоторые договоренности, как в Сочи, так и в Астане. Если Россия будет придерживаться этих соглашений, мы также будем верны этим соглашениям. Однако на данный момент, к сожалению», — сказал Эрдоган.

По его словам, по договоренностям между странами Россия должна остановить бомбардировки в Идлибе.

«А если вы этого не сделаете, то нашему терпению придет конец. И тогда мы предпримем все необходимое. Последний раз происходили нападения в наш адрес из Алеппо. Мы можем терпеть подобное до определенного момента, а после мы уже сами перережем пуповину. Мы не пытаемся захватить чужую землю. Россия должна выразить свое отношение по этому вопросу, если мы являемся верными друг другу партнерами. Либо она будет вести дела с Сирией, либо с Турцией. Иного пути не существует», — цитирует президента Турции Телеграмм страница «Повестка дня Турции».

Президент Турции также добавил, что на данный момент нет никакого Астанинского процесса. «Астанинский процесс сейчас находится в тиши. Нужно понять, что может сделать Турция, Россия и Иран совместно для того, чтобы снова поставить на ноги Астанинский процесс»

Со своей стороны российская сторона, в лице пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, прокомментировала слова турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

«В данном случае мы не согласны. Россия полностью выполняет все обязательства по сочинским договоренностям в отношении идлибской зоны», – сказал Песков, передает РИА Новости.

В то же время он подтвердил, что ситуация в Идлибе «оставляет желать лучшего».

«К сожалению, до сих пор этот район остается местом сосредоточения большого количества террористов, которые постоянно осуществляют наступательные, агрессивные действия в отношении вооруженных сил Сирийской Арабской Республики, а также российской базы в Хмеймиме. Это вызывает нашу глубочайшую озабоченность», – добавил Песков.

Комментируя «Зеркало» заявления Эрдогана, политолог Яшар Ниязбаев, сказал, что в России к этому отнеслись без особых эмоций.

«Если вы обратили внимание, то российская сторона не собирается обострять диалог. А вот экспертное сообщество оценивает эти заявления Эрдогана нормально, так как то, что происходит в Идлибе не оставляет Турции иного выхода. Анкара не может молчать в такой ситуации, плюс есть вопрос беженцев», — считает аналитик.

По словам Ниязбаева, Эрдоган больше не хочет беженцев, он видит, что происходит, и эта кровавая картинка из региона не нравится турецкому обществу.

«Эрдоган, как лидер своей нации, должен на это реагировать. Притом, что отношения Турции и России на хорошем уровне, он посчитал, что подобная риторика допустима и его поймут. За день до этого он был Африке и ничего по Идлибу не говорил, реакция последовала позже. Притом, что заявления были сделаны журналистам уже на борту самолета. Реакция российской стороны более или менее сдержанная. Хотя в ответ на заявление Эрдогана, сегодня появилась информация о том, что Министерство сельского хозяйства России предлагает увеличить квоту на ввоз турецких помидоров», — резюмировал аналитик.

Тем не менее, кризис в отношениях астанинской тройки на лицо. То, что можно было поделить, Россия, Турция и Иран в Сирии уже поделили. Сейчас же остался только Идлиб, который является главным очагом опасности для режима Асада и его «крыши» России и Ирана, которых ни интересы Турции, ни беженцы не волнуют.

В Турции же понимают, что после Идлиба, откуда люди двинутся в сторону подконтрольных на севере турецких зон, встанет вопрос непосредственно самих этих территорий. Идлиб – это последний оплот сопротивления, после его взятия Турцию просто выведут из сирийской дележки. Поэтому либо сейчас Эрдоган остановит русских и иранцев, либо Турцию с ее нацинтересами «выкинут» за пределы Сирии.