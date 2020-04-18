Ибрагимович собирается продлить контракт

Шведский нападающий Златан Ибрагимович, выступающий за футбольный клуб «Милан», собирается продлить контракт с итальянской командой.

Как передает  ТАСС, об этом сообщает издание Corriere dello Sport.

По данным издания, 38-летний футболист останется в «Милане», если состав команды будет укреплен в ближайшее трансферное окно.

Напомним, что действующее соглашение Ибрагимовича рассчитано до 30 июня 2020 года. В сезоне-2019/20 Ибрагимович провел 10 матчей за «Милан» во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу.

| 2020-04-18T00:17:53+00:00 18 апреля 2020, 06:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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