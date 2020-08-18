И Судан собрался заключить мирное соглашение с Израилем

Судан ожидает заключения соглашения с Израилем, основанного на уважении взаимных интересов.

Как передает ТАСС, об этом в интервью телеканалу Sky News Arabia заявил во вторник официальный представитель суданского министерства иностранных дел Хейдар Бадави Садек.

По его словам, Хартум «ожидает [заключения] мирного договора с Израилем, в основу которого должны быть положены паритет и уважение взаимных интересов». Садек добавил, что подобное соглашение «не должно наносить ущерб традиционным ценностям» двух государств.

«Мы не отрицаем наличие контактов между Суданом и Израилем, — отметил Садек, — и нет причин для продолжения вражды между нашими странами».

Заявление официального представителя МИД Судана прозвучало спустя несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Согласно договоренностям, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта. В связи с этим делегации Израиля и ОАЭ могут вскоре подписать двусторонние соглашения, в том числе об инвестициях, туризме, прямых авиарейсах, безопасности, телекоммуникациях, технологиях, энергетике, здравоохранении, культуре, окружающей среде, взаимном учреждении посольств.