И снова Саакашвили

Не успел украинский политикум отойти от неудавшегося назначения Михаила Саакашвили на должность вице-премьера, как он снова вошел в правительственные структуры. На этот раз на должность председателя Исполнительного комитета реформ. Вроде бы пост по бюрократическим канонам чисто номинальный и в чем-то даже декоративный. Сам по себе комитет есть часть Национального совета реформ. Он был создан в 2014 году при президенте Петре Порошенко и с тех пор собирался считанное число раз. Никакого влияния на реформирование страны не оказал, и вообще судьба этого образования представлялась незавидной. О нем вообще практически забыли.

Зная нрав и энергию Саакашвили, а также его опыт вхождения и последующего выталкивания из украинской власти, навряд ли бы он согласился занять чисто бутафорский пост. Скорее данное назначение отражает сложное сочетание внутренних и внешних факторов.

Отметим, что указом президента Владимира Зеленского «Вопросы Национального совета реформ и Исполнительного комитета реформ» полномочия его председателя существенно расширены. Для начала он будет присутствовать на заседаниях кабинета министров и выступать на них, что в украинских условиях значительно повышает статус. В указе сказано, что теперь в комитете не будет сопредседателей. Есть один председатель и его заместитель. Им стал Александр Ольшанский, специалист по IT-технологиям.

Как следует из указа, у Саакашвили будет определенный ранг и полномочия. По крайней мере, прямой доступ к премьер-министру и даже президенту. Кто понимает в бюрократических хитросплетениях, тот в полной мере оценит появляющиеся возможности у Саакашвили с учетом украинских политических и аппаратных реалий.

Из этого, конечно, не следует, что успех его деятельности обеспечен. Как раз наоборот, сопротивление системы только возрастет, а сложностей в реформировании добавится. Тем не менее, это назначение знаковое.

Отметим еще один внутренний фактор. Президент Зеленский, видимо, не ожидал такого бешеного сопротивления реформам и испытывает огромный кадровый голод. Как-то во времена президентства Саакашвили довелось беседовать с одним из членов грузинского правительства. Говоря о сложностях реформирования Грузии, он сослался на сильнейшую семейственность. «Поймите тот факт, что в этой небольшой стране все друг друга знают и все как-то связаны. То ли непосредственно, то ли через родственников, то ли через знакомых». В Украине тоже все в политике, так или иначе, связано с какими-то группами. То ли олигархическими, то ли бюрократическими. Найти людей свободных от этого практически невозможно. По крайней мере, в данное время.

В этом смысле Саакашвили свободен. Он ни с кем в украинской системе власти не связан и никому ничем не обязан. И это тот важный политический и кадровый плюс, который заставил президента Зеленского все-таки найти ему место во власти. Не получается вице-премьером, так в комитет реформ. Здесь полная власть президента.

Не случайно комитет Саакашвили рассматривается как часть Офиса президента. И это еще один важнейший, если хотите, статусный аспект.

Если бы назначение Саакашвили было чисто украинском делом, то разговоры об этом не ушли дальше Киева и даже его правительственных кварталов. На самом деле сам факт вхождения Саакашвили в украинскую власть вызвал серьезные последствия в отношениях с важными государствами. На международных факторах и остановимся.

Хотя в отношениях Украины и Грузии разразился дипломатический скандал, на нем мы остановимся ниже, на самом деле, больше всего забеспокоились в Москве. Еще когда стоял вопрос о вице-премьерстве Саакашвили из Белокаменной грозно требовали его не назначать иначе никаких переговоров больше не будет, а на Донбассе начнутся масштабные боевые действия. Пророссийская агентура получила задания и тщательно их отрабатывала в очернении возможного назначения. Если посмотреть и послушать пророссийские каналы, то Саакашвили ничего в Грузии не реформировал, а наоборот, потерял территории. И вообще он ни на что не способен и никак себя в Грузии и Украине не проявил.

Одновременно соответствующие инъюнктивы шли в Офис президента Зеленского часто с неприкрытыми угрозами. В основном в адрес руководителя офиса Андрея Ермака, которого в Москве считают важнейшим переговорщиком с украинской стороны и, почему-то, сторонником соглашения с Россией по Донбассу на московских условиях. На чем основаны подобные представления остается полной загадкой, но по всем признакам они есть.

В какой-то момент, когда был отодвинут проект назначения Саакашвили вице-премьером, в Кремле решили, что тактика угроз себя оправдала и они в очередной раз уверились в своем влиянии на украинскую политику и кадровые назначения в Киеве. И тут такой пассаж. Оказывается, что отказ от проталкивания должности вице-премьера — это в некотором смысле неудача, но совсем не катастрофа. Более того, это означает перегруппировку и другую расстановку сил.

Если же говорить о потугах Москвы, то в очередной раз украинская власть показала, что, во-первых, она полностью самостоятельна в своих кадровых решениях. По крайней мере, от Кремля. Во-вторых, угрозы с берегов Москвы-реки в данный момент не более чем сотрясание воздуха, так как возможности каких-то активных действий у Кремля не только ограничены, они просто отсутствуют. Уже приходилось писать, что предупреждение помощника президента США по национальной безопасности О’Брайена буквально выбило из московских рук все возможности прямого давления, в частности, на Украину. В российских коридорах власти они вызвали просто панику вкупе с истерикой.

В каком-то смысле назначение Саакашвили есть шаг в подготовке новой встречи в нормандском формате. Украина в очередной раз недвусмысленно показала, что ни о какой сдаче своих позиций по Донбассу и, что важно, по Крыму речь не идет и идти не может. Если в Москве и дальше будут упрямо занимать неконструктивную позицию, то давление на нее будет только увеличиваться. И, как говорится, пусть думают и что-то решают.

Теперь о Грузии. С одной стороны, нервная реакция Тбилиси на назначение Саакашвили вызвана внутренними причинами. Мы их обсуждать не будем, это не наша задача.

Президент Зеленский прокомментировал отзыв посла Грузии в спокойных выражениях. «У нас с Грузией, с грузинским народом прекрасные отношения. Мы, несмотря ни на что, не будем отзывать на консультации нашего посла в Украину… Мне кажется, это ошибка грузинской стороны. Мне кажется, что после консультаций все стороны поймут, что в каждом государстве кадровая политика касается того государства и тех граждан, которые живут в нем.

Чтобы никого не обижать, я думаю, это наше решение, наша внутренняя политика. Господин Саакашвили является гражданином Украины, с украинским паспортом, и я — президент Украины, назначил его председателем Исполкома реформ при президенте Украины, вот и все».

В Тбилиси тоже не накаляют обстановку. Как заявил министр иностранных дел Давид Залкалиани, «Независимо на это неприятное решение, в качестве последующего шага, мы естественно не рассматриваем разрыв дипломатических отношений или пересмотр стратегического партнерства, что не соответствовало бы духу дружбы двух стран, нашим общим стремлениям и целям».

Представляется, что кадровое решение в Киеве никак не связано с Грузией и ее отношениями с Украиной. У двух государств есть стратегическое партнерство, десятилетия дружеских отношений и, самое главное, общий агрессор, против которого нужно держать фронт. Москва спит и видит посеять рознь между Грузией и Украиной, так зачем ей подыгрывать.

Даже между друзьями возникают шероховатости. Это объективный процесс. Дружественные переговоры в доброжелательной обстановке все сложности позволят решить. Если не сейчас, то в самом ближайшем будущем.

Украина остается другом и союзником Азербайджана и Грузии — важнейших государств Южного Кавказа. Это ее долгосрочная и стратегическая политика. Киев будет ее настойчиво проводить в жизнь. Мелкое и незначительное отойдет, а дружба и взаимопомощь останутся на долгие годы.