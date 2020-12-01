И снова наши невесты будут ткать в Карабахе дивные ковры…

Общеизвестно, что карабахские города и села имеют оригинальные ковровые традиции, а производимые здесь ковры издавна вызывали резонанс во всем мире.

Карабахские мастера ткали несравненные ковры, олицетворяющие собой мировоззрение, философию жизни и искусства райского края Азербайджана.

В этой связи национальный музей ковра в Баку подготовил и представил своим посетителям «Ковровую карту Карабаха».

Как сообщили # в пресс-службе музея, образцы ковров, принадлежащие каждому городу и региону, были изображены на карте в черно-белом варианте, а по мере освобождения наших священных земель от оккупации соответствующие фрагменты карты раскрашивались в яркие цвета.

«И вот сегодня наступил долгожданный день. Мы наконец-то представляем «Ковровую Карту Карабаха» полностью в цвете! Благодаря руководству Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева и силе нашей храброй армии наши вынужденные переселенцы, долгие годы тоскующие по родному краю, вернутся в свои дома! И снова наши невесты будут ткать в Карабахе дивные, уникальные ковры, отражающие дух и чувства азербайджанского народа», — заявили в музее.

Сегодня, по случаю деоккупации города Лачин, на странице музея в соцсети Facebook был представлен знаменитый лачинский ковер «Гасымушагы». Название ковра связано с названием племени гасымушагы, проживавшего в горной части Карабаха, ныне — Лачинский район. Основными элементами этого ковра являются центральный медальон и S-образные «белые рукава», идущие вверх и вниз от этого медальона. По этой причине данный ковер часто называют «Белые рукава» (Ağ qol). Внутри этих рукавов изображен стилизованный дракон, поэтому некоторые исследователи относят его к так называемым «драконовым» коврам. В качестве заполняющих элементов использовались геометрические, растительные, зооморфные элементы и элемент тамга.

Также сегодня директор Ширин Меликова на своей странице опубликовала письмо от имени коллектива музея, адресованное Верховному главнокомандующему, Президенту Ильхаму Алиеву с искренними словами в связи с победой в Отечественной войне.

«Мы гордимся нашими самоотверженными солдатами, освободившими от армянской оккупации Карабах, неотъемлемую часть нашей страны! Под вашим руководством наш народ стал нацией-победителем и показал миру свое славное лицо. Мы гордимся вами! Коллектив Азербайджанского национального музея ковра, как и весь азербайджанский народ, выражает Вам огромную благодарность и поздравляет с этой великой победой! Своей решимостью вы воздвигли самый большой памятник в сердцах азербайджанцев всего мира», — говорится в обращении.