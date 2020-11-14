И. о. главы Киргизии Жапаров будет участвовать в выборах президента

Исполняющий обязанности главы Киргизии Садыр Жапаров сдал документы в ЦИК для участия в президентских выборах. Как сообщает пресс-служба и.о. президента, Жапаров, в частности, предоставил сведения об отсутствии у него гражданства другой страны, сертификат об уровне владения госязыком и другие необходимые справки и копии документов, передаетTACC.

Досрочные выборы президента пройдут в Киргизии 10 января будущего года. При этом, по законодательству республики, лица, занимающие государственные должности, не могут принимать в них участие и должны временно уйти со своих постов.

Таким образом, врио главы страны обязан до полуночи сложить полномочия. Обязанности главы государства после этого перейдут к спикеру киргизского парламента.

В минувший четверг президент РФ Владимир Путин и Садыр Жапаров провели телефонный разговор.

Путин выразил надежду на стабилизацию обстановки и скорейшее урегулирование внутриполитических проблем в Киргизии.

Его собеседник рассказал о развитии ситуации в стране после событий, произошедших в октябре после выборов в местный парламент (aif.ru)