Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил этот год «годом памяти». Но по мнению подавляющего большинства политических аналитиков, этот год будет «примечательным» для Лукашенко и Беларуси в других аспектах.

Дело в том, что феврале в Беларуси пройдет референдум по конституции и белорусы примут новую конституцию. Конечно, частые изменения в конституцию не такое уж редкое явление для авторитарных стран, и вовсе не случайно, что в подобных странах конституция превращается в кусок бумаги.

Но в случае Беларуси ситуация чуть иная, т.е. более серьезная. Дело в том, что президент Беларуси стремится повторить опыт Казахстана и Нурсултана Назарбаева. Да, Беларусбаши собирается в будущем оставить пост президента и стать председателем Всебелорусского собрания. Напомним, что так поступил и Нурсултан Назарбаев, став председателем Совета Безопасности и просто-напросто Елбасы. Но участь Назарбаева всем уже известна. Люди снесли его памятники, т.е. мраморные глыбы. Правительственные люди даже опасаются называть столицу своим именем, т.к. боятся гнева народа. Конечно, по заявлениям правительственных людей, ситуация в Казахстане уже стабилизирована и якобы начался даже процесс вывода российских войск – миротворцев. Но нам кажется, что завершился только первый этап процесса. Потому что Токаев, который пригласил российских миротворцев «стабилизировать» ситуацию, по мнению многих, уже политический труп и долго не удержится у власти или удержится только благодаря российским штыкам. При первой же возможности народ свергнет его.

То же самое можно говорить и об Александре Лукашенко. По приблизительным оценкам, в стране имеются свыше тысячи политических заключенных. Кроме того, политический стаж господина Лукашенко исчисляется десятилетиями, в СНГ он имеет самый длительный стаж президентства. Понятно, что так долго не может продолжаться. Интересно, что Лукашенко сам понимает свою проблему. Помниться, после последних президентских выборов в интервью с российскими журналистами он сам сказал, что засиделся во власти…

Теперь он собирается повторить опыт Назарбаева. Хотя последние казахстанские события дают достаточно поводов или материала для размышления. Двоевластие весьма неустойчивая правительственная схема. Как известно, Токаев вытеснил из власти сначала дочь бывшего президента Назарбаева, потом покончил с властью своего бывшего патрона, т.е. Назарбаева. Поэтому почти все политические наблюдатели признают, что последние казахстанские события кроме геополитического содержания имели и сугубо внутренние аспекты.

Наверное, и Лукашенко надеется на Россию и на миротворцев ОДКБ. На последнем заседании ОДКБ при обсуждении казахстанских событий Лукашенко сказал, что следующим адресом вторжения ОДКБ может быть Узбекистан. Сразу возник вопрос: почему Лукашенко вспомнил именно Ташкент? Причина простая; Узбекистан в последнее время в геополитическом плане не очень-то удовлетворяет господ — членов ОДКБ. Но лучше было бы, если Лукашенко подумал бы о своей политической участи.

Еще раз заметим, что он, наверное, также надеется на Россию и на ее миротворцев. Но белорусский президент должен твердо знать одно: на российских штыках власть долго не удержится.

Сейчас Александр Лукашенко даже шагу не делает без ведома России, потому что в свободной Европе он превратился в настоящего политического изгоя. Только саммиты СНГ и ОДКБ – да, круг дипломатических туров господина белорусского президента не так уж широк. Теперь он надумал сотворить еще один конституционный трюк. Даже на последний неформальный саммит СНГ он явился не с пустыми руками, принес проект новой конституции, чтобы ее как следует отредактировали в Кремле. Но вряд ли это поможет ему, потому что все имеет конец – в один день наступает конец даже самой сильной диктатуры…