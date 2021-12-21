Турецкая актриса и певица Хюля Авшар стала объектом широкой критики после того, как заявила, что перед лицом экономического кризиса люди должны есть симит (турецкий бублик с кунжутом), если это необходимо.

«Экономический кризис, безусловно, сказывается на всех. Могут ли люди позволить себе симиты в эти трудные времена? Если нужно, то да! Я считаю, что теперь люди должны решать свои трудности самостоятельно», — сказала Авшар, отвечая на вопрос журналиста о крахе лиры и росте бедности.

Несколько пользователей социальных сетей раскритиковали Авшар за её комментарии, указав, что певица ведёт сверхбогатую жизнь, а её заявления напоминают слова печально известной французской правительницы Марии-Антуанетты фон Остеррайх-Лотринген, которая велела людям есть пирожные, если они не могут найти хлеб, уточняет Duvar. Некоторые комментаторы вспомнили, что в прошлом году певица купила дочери остров у Айвалыка за 55 млн лир.

Вместе с тем журналист Йелиз Корай написал, что Хюля принижает финансовые трудности людей и «сместила Марию-Антуанетту с её трона».

«Симит гораздо дороже хлеба», — отметил Корай. (МК-Турция)