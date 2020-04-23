Хватит всех держать за ослов! – после слов главы МИД назревает «ужасный базар»

У внутренних врагов Пашиняна появился новый повод обрушить свой гнев на ненавистного премьер-министра. Случай представился во время выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова в ходе круглого стола с участниками Фонда поддержки публичной дипломатии имени Александра Горчакова. Коснувшись темы урегулирования карабахской проблемы, он напомнил, что есть Мадридские принципы, есть документы, которые готовились Российской Федерацией в 2010-2011 годах, так называемый Казанский документ. И есть проекты, которые в апреле прошлого года в Москве на встрече министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана с участием сопредседателей были распространены, и они сейчас активно обсуждаются.

А самое главное, Лавров пояснил, что все эти документы предполагают «продвижение к урегулированию на основе поэтапного подхода, предполагая на первом этапе решение наиболее актуальных проблем, освобождение ряда районов вокруг Нагорного Карабаха и разблокирование транспортных, экономических и прочих коммуникаций».

То есть, он вполне внятно дал понять, что на столе переговоров по урегулированию карабахского конфликта – документы, предполагающие поэтапный подход. Может, Лавров и не произнес бы этих слов, если б вовремя осознал, какую реакцию вызовут они в Ереване. Но что случилось, то случилось.

И слово тут же взял представитель оппонирующего новой власти карабахского клана. Зампредседателя Республиканской партии Армении (РПА) Армен Ашотян на своей странице в соцсети Facebook напомнил про сделанное в январе заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна касательно урегулирования карабахской проблемы. Он процитировал его слова от 25 января текущего года в Кафане о том, что «в данный момент на столе переговоров нет никаких документов».

«Требую незамедлительного официального объяснения и ответа премьер-министра Армении относительно сегодняшних заявлений министра иностранных дел России, в том числе о поэтапном варианте урегулирования вопроса. Хватит всех держать за ослов. По этому вопросу точно зреет «ужасный базар», — написал А.Ашотян.

Не менее резко высказался и известный в Армении политолог Андраник Теванян. На своей странице в Facebook он, в частности, отметил: «Лавров выдал: обсуждается печально известное поэтапное решение карабахского конфликта. Пока Никол Пашинян забавляет аудиторию темой разочарованных и неразочарованных революцией, пока неопрятно и нескоординировано организует борьбу с распространением коронавируса, пока экономика Армении ежедневно теряет около 40 млн долларов, над головами Армении и Арцаха сгущаются тучи. Скорее, эти облака сгустились давно, просто разговоры о них заглушались лайвами и различными шоу в Facebook.

Сейчас настало время платить. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в прошлом году при участии министров иностранных дел Армении и Азербайджана активно обсуждался поэтапный вариант карабахского конфликта, согласно которому должна состояться сдача территорий, в обмен на открытые коммуникации. Премьер-министр и глава МИД Армении должны незамедлительно публично выступить по этой теме и ответить на следующие вопросы: 1. Согласны ли они с поэтапным вариантом урегулирования конфликта, и если такой вопрос обсуждался, то почему он был скрыт от общественности? 2. Какова позиция официального Еревана по части урегулирования конфликта (не предлагать популистские и демагогические формулы в стиле «урегулирование конфликта должно удовлетворить три стороны»)».

Таким образом, у сторонников прежней власти появилась еще одна удобная площадка для развязывания очередной кампании дискредитации Пашиняна и его команды. Чем она может закончиться, пока не предскажешь, но сопутствующие экономические условия для нее точно есть. Как говорится в свежем материале Еuronews, коронавирус грозит разрушить мечты и надежды Армении. После смены власти в 2018 году страна переживала невиданный до той поры подъем. По темпам экономического роста она обгоняла соседей — богатый нефтью Азербайджан и поддерживаемую Западом Грузию. В прошлом году рост деловой активности по данным Всемирного банка составил 7,6%. Но в условиях карантина экономика получила тяжелый удар. Производство в некоторых отраслях сократилось на 90%.

Такие реалии популярности Пашиняну вряд ли добавят. А в словах он не очень осторожен, и мало сомнений в том, что этой его слабостью еще не раз воспользуется команда экспертов и журналистов, работающих на оппозиционный клан Кочаряна-Саргсяна.