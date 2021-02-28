Хуситы заявили об ударах по объектам в Эр-Рияде

Йеменские повстанцы из движения «Ансар Алла» (хуситы) заявили, что нанесли удары по важным объектам в Саудовской Аравии, в том числе в ее столице Эр-Рияде, передает подконтрольный хуситам телеканал Al-Masirah.
Согласно заявлению представителя движения, хуситы нанесли точные удары с помощью ракет и беспилотников по важным объектам в Эр-Рияде, а также в таких городах, как Абха и Хамис-Мушайт. По его словам, удары начались в субботу вечером и продолжались до утра воскресенья.
Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция пока не прокомментировала данные сообщения.(РИА Новости)