Хуситы заявили об ударах по объектам в Эр-Рияде

Согласно заявлению представителя движения, хуситы нанесли точные удары с помощью ракет и беспилотников по важным объектам в Эр-Рияде, а также в таких городах, как Абха и Хамис-Мушайт. По его словам, удары начались в субботу вечером и продолжались до утра воскресенья.