Human Rights Watch обвинила власти Беларуси в беспрецедентных репрессиях

Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) обвинила власти Беларуси в развязывании беспрецедентных репрессий против оппозиционеров и гражданских активистов после спорных президентских выборов 9 августа, победу на которых, согласно официальным данным, одержал Александр Лукашенко. «На мирные протесты власти ответили произвольными задержаниями тысяч демонстрантов, сотни которых подверглись пыткам и недозволенному обращению со стороны сотрудников силовых структур», — говорится во «Всемирном докладе — 2021» HRW, обнародованном в четверг, 14 января.

«В отношении представителей политической оппозиции, протестующих и их сторонников были возбуждены сотни политически мотивированных уголовных дел. Освещавшие протесты журналисты неоднократно подвергались задержаниям, избиениям, штрафам, выдворению из страны и лишению аккредитации. Власти десятками блокировали сайты на разное время, в течение нескольких дней в стране почти не работал интернет», — указывается в документе. (DW)