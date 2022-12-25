Недавние события в Париже показали, что змея, вскормленная французами, начала жалить их самих. Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил глава Минобороны Турции Хулуси Акар, комментируя беспорядки, устроенные в столице Франции сторонниками террористической организации РКК.

«Теперь все должны увидеть истинное лицо этой террористической организации», — сказал глава ведомства.

Акар также высказался о шагах, предпринимаемых Турцией для предотвращения угрозы национальной безопасности страны, исходящей с севера Сирии.

По его словам, Вооруженные силы Турции своими успешными действиями пресекли попытку создать “террористический коридор” у южных границ страны.

“Мы продолжим борьбу с этими попытками, и сделаем все, что необходимо сделать. Никто не должен ожидать, что мы смиримся с тем, что террористические элементы гнездятся у нашей границы.

Вооруженные силы Турции приняли и будут принимать все необходимые меры в надлежащем месте и в соответствующее время для обеспечения безопасности нашей страны и нашего народа”-заявил министр.

Он подчеркнул, что Турция уважает территориальную целостность и права на суверенитет всех соседей, в том числе Сирии и Ирака, а единственная цель турецкой армии в регионе — террористы.

Хулуси Акар также подверг критике антиазербайджанскую риторику ряда стран.

«Как всегда, относительно ситуации между Азербайджаном и Арменией звучат далеко не объективные и беспристрастные заявления. Однако на протяжении 30 лет мы не услышали голоса ни стран, ни международных организаций, задействованных в миссии по урегулированию карабахского вопроса. Поэтому мы спрашиваем у тех, кто сейчас озвучивает подобные мнения: о чем вы думали до сих пор?”, — сказал, в частности, он.