Хулуси Акар: «Турция поддержит Азербайджан всеми возможными средствами»

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар провел заседание в режиме видеоконференции с участием начальника Генерального штаба ВС Турции Яшара Гюлера, командующих родами войск, а также замминистров национальной обороны Юнуса Эмре Караосманоглу Караосманоглу и Алпаслана Каваклыоглу.

В ходе встречи глава Минобороны привлек внимание к агрессии Армении в отношении Азербайджана.

«Армения, нарушающая режим прекращения огня, продолжает атаки по мирному населению Азербайджана, убивая ни в чем не повинных людей, не щадя ни детей, ни женщин», — сказал Акар.

Глава оборонного ведомства выразил уверенность в том, что ВС Азербайджана заставят ответить Армению за пролитую кровь погибших мирных граждан.

«Мы продолжим поддерживать наших азербайджанских братьев в их справедливой борьбе за сохранение территориальной целостности и возвращение своих земель всеми доступными средствами», — сказал Акар.

Глава Минобороны выразил соболезнования родным и близким погибших и пожалел скорейшего выздоровления раненым жителям Азербайджана. (haberler.com)