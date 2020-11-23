Хулуси Акар: «Турция и США — нерушимые союзники»

Анкара и Вашингтон имеют давнюю историю сотрудничества, благодаря чему двум странам удается преодолевать возникающие между ними разногласия. Об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, выступая в режиме видеосвязи на Галифаксском международном форуме по безопасности.

«В наших отношениях с США порой бывают взлеты и падения, острые разногласия, как впрочем и между другими странами, но не будем забывать, что у наших двух стран есть давние традиции сотрудничества, благодаря которым мы преодолеваем трудности», -сказал Акар.

Глава ведомства отметил, что Турция и США были «нерушимыми союзниками» на протяжении многих лет.

Министр напомнил, что Анкара и Вашингтон тесно взаимодействовали «плечом к плечу» в Корее, Сомали, на Балканах, в Афганистане и других регионах мира.

«К сожалению, иногда расхождения во мнениях выделяются больше, чем общая повестка и успешное сотрудничество двух стран», -констатировал он, подчеркнув, что подобной ситуации следует избегать. (Анадолу)