Хулуси Акар: «Терпению Баку пришел конец»

Азербайджан, продолжающий борьбу за освобождение исторических земель от армянской оккупации, является не просто дружественной, а братской страной для Турции.

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на открытии очередного образовательного года в Университете национальной обороны в понедельник в Стамбуле.

По словам турецкого министра, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ [Россия, США и Франция] за годы переговорного процесса не смогли внести вклада в урегулирование армяно-азербайджанского конфликта, тогда как Армения вместо вывода войск с оккупированных территорий Азербайджана, наоборот, пыталась расширить площадь захваченных земель.

«Терпению Баку пришел конец и азербайджанская армия перешла в контрнаступление, которое с успехом продолжается», — констатировал Акар, отметив, что часть оккупированных земель уже зачищена от подразделений ВС Армении.

До тех пор, пока Армения не выведет войска с территории Азербайджана, Баку не подпишет соглашения о мире и не согласиться на прекращение огня, уверен турецкий министр.

«Азербайджанская армия высоко профессиональна и действует в рамках норм международного права. Удары наносятся лишь по позициям оккупационных сил. Операции против ВС Армении проводятся максимально точно, тогда как Армения на глазах всех мирового сообщества обстреливает населенные пункты Азербайджана, умирают ни в чем неповинные мирные жители», — констатировал Хулуси Акар.

Министр привлек внимание к тесному взаимодействию Армении с террористическими организациями, в том числе РКК.

«Ереван всегда помогал террористам, в особенности РКК. Это факт. Часть террористов РКК была приглашена в Армению с целью переброски на оккупированные азербайджанские земли. Турция требует от Армении незамедлительно прекратить сотрудничество с террористами и освободить оккупированные земли», — сказал Акар.

Министр подчеркнул, что Анкара будет и далее тесно поддерживать справедливую позицию Баку.