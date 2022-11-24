Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с турецким коллегой Хулуси Акаром, обсудив обстановку в Сирии и вопрос со зерновой сделкой. Об этом заявили представители российского Минобороны.

Согласно сведениям МО РФ, переговоры состоялись по инициативе Анкары.

«В ходе указанных переговоров обсуждалась текущая ситуация на севере Сирии, а также отдельные вопросы, связанные с продолжением реализации «Черноморской инициативы», — уточнили в военном ведомстве.

Другие детали беседы Шойгу и Акара пока не приводятся.