Хулуси Акар прибыл с инспекцией на границу с Сирией

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в сопровождении командующих родами войск ВС Турции прибыл в среду в провинцию Шанлыурфа с целью инспекции войсковых частей на границе с Сирией, сообщает агенство «Анадолу».

Главу оборонного ведомства в поездке сопровождают начальник Генштаба Яшар Гюлер, командующий сухопутными войсками Умит Дюндар, командующий ВМС Аднан Озбал и командующий ВВС Хасан Кючюкакюз.

Делегация Минобороны также посетила Совместный центр операций сухопутных сил Турции с целью ознакомления с ситуацией в зонах трансграничных антитеррористических операций.

Командующие воинскими частями, дислоцированными в регионе, проинформировали министра об оперативной ситуации и выразили готовность выполнить любые поставленные задачи.

«Турция продолжит борьбу с терроризмом в регионе вплоть до уничтожения последнего террориста. Мы намерены избавить наш народ от угрозы терроризма», — заверил Акар.