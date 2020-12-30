Хулуси Акар прибыл с инспекцией на границу с Сирией

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в сопровождении командующих родами войск ВС Турции прибыл в среду в провинцию Шанлыурфа с целью инспекции войсковых частей на границе с Сирией, сообщает агенство «Анадолу».

Главу оборонного ведомства в поездке сопровождают начальник Генштаба Яшар Гюлер, командующий сухопутными войсками Умит Дюндар, командующий ВМС Аднан Озбал и командующий ВВС Хасан Кючюкакюз.

Делегация Минобороны также посетила Совместный центр операций сухопутных сил Турции с целью ознакомления с ситуацией в зонах трансграничных антитеррористических операций.

Командующие воинскими частями, дислоцированными в регионе, проинформировали министра об оперативной ситуации и выразили готовность выполнить любые поставленные задачи.

«Турция продолжит борьбу с терроризмом в регионе вплоть до уничтожения последнего террориста. Мы намерены избавить наш народ от угрозы терроризма», — заверил Акар.

| 2020-12-30T21:28:09+04:00 30 декабря 2020, 22:17|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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