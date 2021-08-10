Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар отбыл во вторник с визитом в Пакистан, сообщает Агентство Анадолу.

В программу визита главы оборонного ведомства Турции в Исламабад включены переговоры с министром обороны Первезом Хаттаком, министром оборонной промышленности Зубейдой Джалал и командующим сухопутными войсками Исламской Республики генералом армии Гамаром Джаведом Баджвой.

В повестке дня переговоров значится углубление двусторонних связей в оборонной сфере и военно-промышленном комплексе. В числе прочих будет затронута тема Афганистана.