Наше братство с Азербайджаном будет продолжено. В установленных нашими уважаемыми главами государств (президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган — ред.) рамках мы работаем над модернизацией, обучением и оснащением азербайджанской армии.

Как сообщает #, об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

По его словам, Зангезурский коридор и проходящие через него железные и автомобильные дороги представляют исключительную ценность для региона с точки зрения экономической, социальной жизни и безопасности.

«Крайне важно, чтобы Армения пожала руку дружбу, протянутую президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Нет никакого смысла предаваться грезам, находясь под влиянием других. Давайте посмотрим на факты, заключим договор на разумных условиях, обеспечим мир и стабильность, будем жить комфортно и мирно. Мы хотим, чтобы Армения использовала эту возможность», — подчеркнул Хулуси Акар.