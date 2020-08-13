Хулуси Акар: «83-миллионная Турция рядом с нашими братьями»

Мы до конца с Азербайджаном в борьбе против Армении, учинившей Ходжалинский геноцид, оккупировавшей Нагорный Карабах.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на встрече с участниками совместных азербайджано-турецких учений сказал находящийся с визитом в Баку министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Он сообщил, что решительно осуждают недавнее нападение Армении в Товузском направлении госграницы.

«Хочу крайне открыто заявить, что со всеми нашими средствами мы до конца рядом с Азербайджаном, азербайджанскими военнослужащими против Армении, которая на глазах у всего мира совершила геноцид в Ходжалы и абсолютно н незаконно оккупировала Нагорный Карабах. Азербайджан не одинок. Мы и дальше будет поддерживать Азербайджан в его справедливой борьбе. В борьбе Азербайджана за освобождение оккупированных земель мы, 83-миллионная Турция рядом с нашими братьями», — сказал Хулуси Акар.