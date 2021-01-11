Художник Дэвид Датуна «сломал» американский флаг

Американский художник Дэвид Датуна отреагировал на штурм Капитолия в Вашингтоне изображением сломанного американского флага.

Фото своей новой работы, которая называется Wake-up Call («Призыв к пробуждению») Датуна опубликовал на своем сайте в воскресенье. Как сообщили в пресс-службе художника, он намерен выставить картину на продажу за $1 миллион, а все вырученные средства будут переданы американским некоммерческим организациям, работающим над укреплением демократии в стране.

«Меня тошнит от того, что я видел в столице США, в том самом здании, куда я приводил сына в День независимости показать свою работу «Портрет Америки» всего шесть лет назад, — говорится в комментарии автора работы. — Погром в Капитолии и то, что мы сейчас наблюдаем, — это не то, чему мы должны учить наших детей». «Мы тратим миллиарды долларов на построение демократии за рубежом. Но что творится у нас дома! Мы, кажется, забыли наши основные ценности», — полагает Датуна.

Он пояснил, что сломанный флаг — это «моментальный снимок той действительности, в которой американцы очутились сегодня». «Мы не сломлены, но то, как будет выглядеть наша нация завтра, зависит от каждого из нас. Я призываю всех проснуться», — добавил художник.

Это не первая работа Датуны, посвященная политическим и социальным проблемам американской нации. В 2016 году он облетел на самолете статую Свободы и, соединив слоганы республиканца Дональда Трампа и демократа Хиллари Клинтон, вывел в небе надпись: «Сделаем Америку сильной вместе». В 2020 году в преддверии президентских выборов США художник разместил у собора в центре Нью-Йорка картину, изображающую действующего американского лидера Трампа в образе «святого» с пустой книгой в руках.

В среду сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся 3 ноября прошлого года в стране президентских выборов, победу на которых одержал демократ Байден. В ходе беспорядков в Вашингтоне полиция Капитолия застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой смерти еще трех человек, квалифицирующиеся как ЧП медицинского характера. (ТАСС)