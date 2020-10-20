Худаферинские мосты могут включить в список ЮНЕСКО

Учитывая исключительную универсальную ценность, неповторимый ландшафт, высокое архитектурно-инженерное решение, а также расположение Худаферинских мостов на территории двух стран, Азербайджан совместно с Ираном планирует провести совместные мероприятия для включения их в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Об этом Report сообщили в Госслужбе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры.

Отмечается, что 18 октября этого года отважная Азербайджанская армия освободила от оккупации Худаферинские мосты — памятник истории и архитектуры мирового значения, — расположенные на территории Джебраильского района, оккупированного вооруженными силами Армении в 1993 году. Спустя 27 лет над Худаферинскими мостами вновь поднят трехцветный флаг Азербайджана.

Худаферинские мосты соединяют северный и южный берега реки Араз. Расположенный на историческом Шелковом пути 11-пролетный мост был построен в XIII веке. Уникальный памятник азербайджанской архитектуры – Худаферинские мосты считаются одними из самых величественных и известных мостов региона Ближнего и Среднего Востока.

В 1993 году после оккупации Джебраильского района вооруженными силами Армении Худаферинские мосты подверглись разрушениям. Это очередной показатель нарушения Арменией Гаагской конвенции ЮНЕСКО «О защите культурных ценностей во время вооруженного конфликта» от 1954 года, Конвенции ЮНЕСКО «Об охране мирового культурного и природного наследия» от 1972 года, Европейской конвенции «Об охране археологического наследия» от 1992 года и др. норм международного права, продолжения оккупационной политики этой страной.