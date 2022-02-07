Кто этот больной и почему пикирует? Больной – это я, заболел короновирусом. И тут же впал в глубокое пике, несусь на полной скорости и разобьюсь я или нет, уже зависит не от меня, а от целого ряда людей и организаций. А лет мне не мало, да и иммунитет так себе. Хотя успел сделать две вакцины и собирался сделать третью. Но случилось, то, что случилось. На работе все либо переболели, либо на стадии и, естественно, меня тоже зацепило.

Первая мысль – что делать, с чего начать? Решил вначале известить наш Тебиб, а дальше они подскажут. Ведь ребятам из этой организации спокойно не сидится, стараются все усовершенствовать, сделать лучше, освоить выделенные средства. Поэтому придумали новую службу. Позвонил к ним по номеру 814. Меня сразу так культурно предупредили, что естественно звонок записывается, и мой звонок для них очень важен. Ну, я принял это за чистую монету и чтоб их не обидеть стал дожидаться ответа оператора. Очередь у меня была всего-то сорок пятая, а спешить мне было некуда. Дождался, записали данные и сказали, что приедут завтра. Завтра, так завтра. Подождем. Действительно, не подвели. На завтра приехали, взяли тест и отчалили. Пообещали ответ завтра. А на завтра было глубокое разочарование и недоумение. Оказалось, что ответ может прийти в течение семидесяти двух часов. После семидесяти двух часов меня отфутболили на другой номер — 1542. Там тоже оказалось, что мой звонок очень важен. Но судя по тому, что здесь мне вообще не ответили, я стал сомневаться в их искренности.

Что же они там делают с моими анализами, почему так затягивается процесс? Может у них нет своей лаборатории, и они все тесты отправляют на родину вируса, в Китай? И судя по скорости — на поезде. А оттуда уже им ответ приходит по электронной почте? Или может, где-то в пещере сидит древний друид и кипятит свои зелья в котле? А они все тесты привозят к пещере, и вместе с жертвенными животными складывают у входа. А в полнолуние его ученики их забирают, и когда он впадает в транс, дают их ему понюхать? Или наоборот, нанюхавшись тестов, он впадает в транс и начинает диктовать результаты. А он один, поэтому исследования затягиваются. Или совсем фантастический вариант. Где-то в городе есть лаборатория и там сидят два запарившихся лаборанта и у них есть одна пробирка, в которой они по очереди проверяют тесты. Тестов много, а пробирка одна. Но именно на этой версии и настаивают представители Тебиб. Говорят слишком много вас. Это вслух. А про себя думают, что легче выслать расстрельную команду, чем возиться с тестами. Для них стало большим сюрпризом, что количество болеющих стало увеличиваться.

И вот я сижу дома. Заразилась жена. Откуда я знаю? Просто заказали платную услугу. Приехали в тот же день. И ответ прислали в тот же день. Странно. Как это они смогли организовать свою работу? Рассчитали правильное количество пробирок и лаборантов. А я еще официально не больной. В сложившейся ситуации врач не может прийти домой и поставить диагноз. Соответственно, не может начать лечение. Я прогуливаю работу, так как и бюллетеня у меня нет. Почему все так сложилось? А потому что кто-то не на своем месте. И этот кто-то может и понимает это, но мое здоровье, моя судьба или таких же, как я сограждан, разве это повод для каких-то душевных терзаний?

Как-то в детстве, обманув дома, что сделал уроки, я побежал во двор играть с соседскими ребятами. Но через пять минут вернулся в слезах, соплях и с разбитой коленкой. На что бабушка мне сказала: «Ты что думаешь, он не видит?» Я хочу поделиться этой «тайной» с теми, кому судьба своих сограждан по барабану – вы думаете, он это не видит? И не надо экспериментировать, чтоб выяснить это. И без вас примеров полно.

И напоследок один вопрос – десять миллионов это много или мало? Долларов, наверное, много. А десять миллионов человек много? Нет. На Земле около восьми миллиардов населения. Что такое десять миллионов. А нас всего десять миллионов. Так давайте же беречь себя, своих родных, друзей, соседей, коллег, прохожих – одним словом соотечественников. Мы это заслуживаем.

Фуад Расулов, специально для #