Хорватия вышлет из страны часть дипломатов посольства России в знак солидарности с Евросоюзом и НАТО. Об этом заявил министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман, сообщает ТАСС.

«Мы сделаем это (вышлем часть дипломатов РФ из страны — прим. ред.) из солидарности [с НАТО и ЕС] и в ответ на происходящее, на эти страшные сцены из Бучи и других украинских регионов», — сказал Грлич-Радман на полях заседания глав МИД стран — членов НАТО в Брюсселе.

Выслать российских дипломатов решили Греция, Норвегия, Португалия, Франция и Германия. Латвия и Литва понизили уровень отношений с РФ