Хорошо забытое старое: в Азербайджане возрождают производство традиционных продуктов питания

В Азербайджане некоторые традиционные виды продуктов питания находятся на грани исчезновения. Для того чтобы не утратить их, поддержать фермеров, которые их производят и обеспечить потребителей вкусной и полезной пищей, в стране реализуется проект «Ковчег».

Он претворяется в жизнь общественным объединением защиты животных Азербайджана (APPU ) в рамках организации Slow food при поддержке Евросоюза. Об этом «Зеркало» рассказал руководитель проектов APPU Фуад Багиров. По его словам, проект охватывает пять горных районов страны — Шамахы, Исмаиллы, Габала, Шеки и Гах.

Главный прогресс, которого удалось достичь – создание ассоциаций производителей в регионах. Одна такая ассоциация по производству сиропа из шиповника была создана в Исмаилинском районе.

«Этот сироп изготавливают осенью. Он обладает целебными свойствами и поддерживает иммунитет в зимний период. Мы создали 5 ассоциаций производителей, и в каждой из них по 4-7 фермерских хозяйства. Планируется создать еще 3-4 ассоциации, сейчас по этому поводу ведутся переговоры. Цель – построение сети кооперативов, производящих те продукты, которые наша организация определила в пяти вышеуказанных пилотных регионах. Речь о традиционных продуктах питания, которые могут исчезнуть а ведь они являются своеобразными символами этих районах»,– сказал Ф.Багиров.

Ассоциации будут гарантировать качество производимого товара, и поставлять его на азербайджанский рынок. Параллельно, по его словам, была достигнута договоренность и подписан меморандум о сотрудничестве с Союзом свободных предпринимателей Азербайджана (ССПА). Эта организация будет подтверждать качество данной продукции.

Также ведется работа по созданию Альянса поваров, голос которого будет услышан потребителями, интересующимися азербайджанской национальной кухней.

Проект направлен на то, чтобы сократить путь от производителя традиционных продуктов питания до потребителя и создать новые бренды. Всем в нашей стране известны зиринские помидоры, говсанский лук, а вот новые бренды, как говорит Ф.Багиров, возникают с трудом.

«В эпоху рыночной экономики продвижение брендов не под силу порой даже крупным холдинговым компаниям. Что уж тут говорить о малых производителях. Например,– рассказывает Ф.Багиров,– мы нашли марсанский помидор в селе Марсан Гахского района. Это очень интересный помидор с забытым вкусом, который несколько живущих в этом селе семей сумели сохранить. Но они не могут сами рассказать о нем и популяризировать его без посторонней помощи».

Еще один забытый бренд — исмаиллинский чеснок, который в советское время в большом количестве производил завод имени Никитина в селе Ивановка.

Как говорит наш собеседник, он не такой жгучий, как распространенный повсеместно китайский чеснок.

«Китайский чеснок более горючий, но не особо ароматный. Исмаиллинский же чеснок, напротив, ароматен, у него легкий чесночный аромат. Вид у него невзрачный и он мельче, зато качественнее. В советское время Венгрия скупала весь урожай этого колхоза, и использовала его для производства колбасных изделий. Он придавал неповторимый вкус знаменитым венгерским колбасам. По тем временам это был выход на восточно-европейский рынок, и колхоз получал от этого большую прибыль»,– отметил он.

Сегодня хозяйственные связи со странами Восточной Европы нарушены, и исмаиллинский чеснок стал неконкурентоспособен. Колхоз больше не выращивает его в промышленных масштабах, и он находится под угрозой исчезновения.

Важным является и сохранение сорта яблок «гызыл ахмед». Как говорит руководитель проекта, специалистам удалось найти его родину. В селе Галаджик Исмаиллинского района были обнаружены очень старые яблоневые деревья этого сорта. В этом селе создается кооператив, где будут выращивать данный сорт».

Нуждается в сохранении и популяризации такой продукт, как халва из проросших семян пшеницы.

«В ближайшее время мы с группой из специального проекта информационной помощи делегации Еврокомиссии собираемся посетить горные села и заснять процесс приготовления этой халвы. Итальянские эксперты говорили, что они нигде не видели ничего подобного»,– подчеркнул Ф.Багиров.

По его словам, особое внимание в проекте уделяется развитию гастротуризма. Будут организовываться туры, в рамках которых туристы смогут увидеть, где растут те или иные фрукты и овощи, сами приготовить традиционные азербайджанские блюда. Это будет способствовать росту доходов местного населения.