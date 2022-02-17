Бакинцы чтут и любят творчество легендарного российского актера, музыканта, и поэта Владимира Высоцкого. В очередной раз эту любовь доказали зрители, собравшиеся в Русском доме Баку на мероприятие «Мне есть что сказать», посвященное дню рождения легенды.

Вечер организовал Бакинский клуб авторской песни. Его бессменный руководитель, известный бард, продюсер и режиссер Джавид Имамвердиев любит вспоминать о первом праздновании дня рождения Высоцкого в Баку, когда по всему центру Баку отключили свет, но публика все равно прорвалась в зал, и организаторам не осталось ничего кроме того, как устроить романтический вечер с публикой при свечах – пели Высоцкого всем залом!

«Он был роматиком, а все его поколение – книжными детьми. Поэтому эти исполнители живут с нами уже полвека, чего не скажешь о многих современных исполнителях, альбомы которых забываются через 2-3 года», — говорит корреспонденту # Джавид Имамвердиев. Сам Джавид такой же: «Книги читал, читаю, и надеюсь еще буду читать», — говорит он, и на вопрос о любимой песне Владимира Семеновича, не задумываясь отвечает: «Песня про меня — «Книжные дети».

Концерты, посвященные Высоцкому всегда проходят в Баку с аншлагом.

Зрителей своим исполнением порадовали как молодые, так и хорошо известные барды. Были и дебютанты, впервые вышедшие на сцену клуба авторской песни. К примеру, актер Театра пантомимы Али Ализаде. Он исполнил на концерте знаменитую песню Высоцкого «Он не вернулся из боя».

«Интерес к авторской песне связан с плеядой думающих людей. Авторская песня, как говорил Булат Окуджава, «делается думающими людьми для думающих людей», — говорит Джавид Имамвердиев, подчеркивая, что музыкальной культуре Баку всегда была свойственна высокая духовность.

Заслуженный артист Азербайджана, актер Русского драмтеатра Максуд Мамедов также впервые выступил на концерте, посвященном дню рождения Высоцкого, прочитав его стихотворение «Притча о правде».

С теплотой публика приняла выступление вице-президента Клуба авторской песни Вафы Мамедовой, которая порадовала гостей несколькими номерами. Ну, а исполнение Джавида Имамвердиева сорвало самые бурные овации зала. Воспользовавшись случаем, президент Клуба авторской песни также представил зрителям композицию собственного сочинения, которая, как он отметил, родилась буквально на днях.

Концерт запомнился неповторимой теплой атмосферой и счастливыми лицами каждого пришедшего. А еще тем, как зал практически в унисон пел с артистами каждую песню Высоцкого…