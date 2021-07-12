В Беларуси сайты закрываются, журналисты преследуются, даже арестовываются – пожалуй, на прошлой неделе СМИ были полны подобной информацией.

Признаться, мы о Беларуси пишем часто и много, но каждый раз спрашиваем себя: как такое возможно в Европе?

Но сразу вспоминается, что Европа и европейцы были свидетелями Гитлера, Муссолини и фашизма, диктатора Франко и гражданской войны в Испании, наконец, страшной гражданской войны в Югославии, по которой пришлось создать очередной международный военный трибунал…

По сравнению с этими событиями ситуация в Беларуси, конечно, не такая уж страшная.

Но прошло тридцать лет, и за эти годы «белым россам» не удалось свободно вздохнуть и от души сказать, что «Господи, спасибо тебе! Мы наконец-то свободны» …

В каждой статье мы стараемся обрисовать социально-психологический портрет Александра Лукашенко: обычный сельчанин, директор совхоза, человек средних интеллектуальных способностей…

«Жажда власти» — вот, что двигает всеми диктаторами и деспотами. Почти тридцать лет Беларусь находится в плену у Лукашенко. Мы не утверждаем, что Минск по стремлению к свободе был на уровне Вильнюса, Таллина и Риги. Нет, такого не было.

Но это страна известного писателя Василя Быкова. Плюс, шестой нобелевский лауреат по литературе на постсоветском пространстве Алексиевич Светлана Александровна (после Бунина, Пастернака, Солженицына, Шолохова и Бродского!) приходится на долю Минска.

Народ Беларуси политически грамотен и динамичен. После президентских выборов акции протеста по массовости удивляли даже украинцев, которые совершили несколько цветных революций…

Но почему-то с конкретными результатами не получается. Страна по уровню социально-экономических и политических реформ сильно отстает от других постсоветских стран.

У нас многие думают, что мы вовсе не должны критиковать Беларусь, т.к. она является нашим другом в СНГ и ОДКБ. Тут есть доля правды. Но только доля.

Дело в том, что нам лучше строить отношения с Беларусью и белорусами, нежели с их диктатором. Безусловно, это гораздо сложнее. Но Лукашенко стал нашим другом также неслучайно, — официальный Баку не раз помогал ему выйти из трудного положения.

Думается, что об этом знают и простые белорусы, т.к. Лукашенко не раз говорил об этом публично.

Плюс, в последнее время сама современная демократия вызывает немало споров. У каждого народа есть своя ментальность, и она не сходится с той демократией, которая устанавливается в западных либерально-демократических режимах.

Бог создал всего два человеческих пола: мужчин и женщин. Но в США и в западной Европе решили «скорректировать» это – они выводят третий пол! Теперь в анкетах появятся третий пункт для сексуальных меньшинств…

Мало того, те страны, которые не разрешают на своих территориях проводить парады сексуальных меньшинств, сильно критикуются и называются сугубо азиатскими государствами. Конечно, сексуальные меньшинства есть всюду – где-то легально, а где-то нет.

Но есть естественная природа человека. Поэтому каждый человек не должен забывать о своей главной функции, должен, как говорится, внести свой вклад в такой важный процесс, как продолжение человеческого рода.

Конечно, это не значит, что Лукашенко оппонирует таким тенденциям в современной демократии. Нет, он не принимает даже азбуку демократии. Что касается, некоторых негативных тенденций в современной демократии, их можно решить референдумами – пусть народ сам решит, как быть с представителями сексуальных меньшинств.

Резюмируя все это можно сказать, что и в Минске рано или поздно наступят светлые дни свободы и демократии. Что касается поддержки России, заметим, что есть россияне и есть российский режим. Они разные. Думается, что если в Беларуси совершится революция, у россиян хватит смелости, чтобы защитить стремление «белых россов» к свободе…