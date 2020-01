Хоакин Феникс получил премию Гильдии киноактеров США за главную роль в фильме «Джокер»

Хоакин Феникс удостоился премии Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Award) в номинации «Лучшая мужская роль».

Премия присуждена Фениксу за роль в нашумевшем фильме «Джокер» (Joker). Он является двукратным лауреатом кинопремии «Золотой глобус» и обладателем музыкальной премии Grammy. Актер четырежды номинировался на «Оскар». В прошлом году он получил приз Каннского кинофестиваля за роль в картине «Тебя здесь никогда не было» (You Were Never Really Here, 2017). Феникс известен широкой публике благодаря созданному им образу римского императора Коммода в ленте Ридли Скотта «Гладиатор» (Gladiator, 2000).

Премию в этой категории оспаривали Леонардо Ди Каприо, появившийся в фильме Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде» (Once Upon a Time… in Hollywood), Кристиан Бэйл, снявшийся в картине «Ford против Ferrari» (Ford v Ferrari), Адам Драйвер (за роль в ленте «Брачная история», Marriage Story) и Тэрон Эджертон («Рокетмен», Rocketman).

Рене Зеллвегер удостоилась премии Гильдии киноактеров США в номинации «Лучшая женская роль».

Исполнительница отмечена за работу в фильме «Джуди» (Judy) режиссера Руперта Гулда. Зеллвегер воплотила образ легенды золотого века Голливуда — актрисы Джуди Гарлэнд, совершившей поездку в Лондон для серии концертов через 30 лет после выхода на экраны «Волшебника страны Оз» (The Wizard of Oz, 1939).

На награду в номинации «Лучшая женская роль» претендовали Синтия Эриво (за роль в картине «Гарриет», Harriet), Скарлетт Йоханссон («Брачная история», Marriage Story), Лупита Нионго («Мы», Us) и Шарлиз Терон («Скандал», Bombshell). (ТАСС)