26 июля помощник Президента Азербайджанской Республики — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Индии в Азербайджане Шридхараном Мадхусудхананом.

На встрече Хикмет Гаджиев заявил, что углубление военного сотрудничества между Арменией и Индией и распространившиеся в последние дни в медиа фото и видео о поставках систем вооружения индийского производства в Армению посредством Ирана вызывает у азербайджанской стороны обеспокоенность.