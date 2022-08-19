Помощник Президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном.

Как передает Trend, об этом в своем аккаунте в Twitter сообщил специальный представитель Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клаар.

«Провели продуктивные обсуждения отношений между Азербайджаном и Арменией и роли Евросоюза во время встречи с Хикметом Гаджиевым и Арменом Григоряном в Брюсселе сегодня», — написал Клаар.