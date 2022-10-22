Помощник Президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев встретился с главой Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттином Алтуном.

Как сообщает АПА, об этом Хикмет Гаджиев написал на своей странице в Twitter.

Встреча состоялась в рамках 12-й сессии министров информации Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле.

Кроме того, Хикмет Гаджиев провел двусторонние встречи с генсеком ОИС Хиссейном Брахимом Таха, директором Агентства по информации и массовым коммуникациям при Администрации президента Узбекистана Асаджаном Ходжаевым и министром культуры и исламской ориентации Ирана Мухаммедом Мехти Исмаили.