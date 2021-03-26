Хикмет Гаджиев призвал Армению извиниться

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев написал в Twitter, что Армения не имеет морального права предъявлять какие-либо претензии Азербайджану после совершения невообразимого вандализма против наследия и собственности азербайджанского народа, сообщает «Туран».

«Армения, подобно странам-оккупантам Второй мировой войны, должна извиниться перед азербайджанским народом и взять на себя ответственность», — говорится в его публикации в Twitter.

Гаджиев ответил на заявление пресс-секретаря МИД Армении Анны Нагдалян, обвинившей Азербайджан в «недопустимом акте вандализма» в Карабахе.