Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна «Формулы-1»

Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Бахрейна, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса «Формула-1».

Второе и третье места заняли гонщики команды Red Bull нидерландец Макс Ферстаппен и Александер Албон из Таиланда соответственно.

На старте гонки загорелась машина француза Ромена Грожана из команды Haas. Инцидент произошел в результате ее столкновения с болидом Квята. Французский гонщик смог выбраться из машины. Авария привела к более чем полуторачасовой остановке гонки.

Что касается Хэмилтона, участие в гонке он принял в качестве семикратного чемпиона мира. Очередного чемпионского титула он добился на предыдущем этапе «Формулы-1» в Турции. (interfax.ru)