Британский автогонщик команды Формулы-1 «Мерседес», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон опубликовал пост в Инстаграм, где поделился своими эмоциями относительно Гран При Азербайджана.

«Набрали очки в Баку, но уезжаем голодными. Голоден по гораздо большему. Темп, эффективность, победы. Мы идем к этому. Мечта все еще жива с командой моей мечты», — написал Льюис и сопроводил текст фотографиями, сделанными в Баку.

Напомним, что по итогам Гран При Азербайджана Хэмилтон занял 6 место. На данный момент он занимает 4 место в турнирной таблице с 48 очками, сообщает #.

В 2018 году британский гонщик одержал первую и пока единственную победу в Баку.

Текущий сезон в Формуле — 1 Хэмилтон проводит без своей персональной помощницы по физподготовке Анджелы Каллен, с которой его связывали долгие годы сотрудничества.

Уроженка Новой Зеландии помогала гонщику в вопросах питания и физической подготовки с 2016 года.

«Она семь лет была рядом со мной, добиваясь, чтобы я стал лучше, – написал Хэмилтон на момент расставания. – Благодаря ей я стал сильнее как атлет и лучше как человек. Надеюсь, сегодня вы вместе со мной пожелаете ей всего наилучшего, так как она делает новые шаги на пути к своей мечте. Спасибо за все, Эндж, я очень хочу увидеть, что принесет тебе будущее».

«Я очень рада и благодарна, что получила возможность пройти этот путь в Ф1, и знаю, что моя история продолжится. Спасибо команде Mercedes, которая была для меня семьей все эти семь лет.

И Льюису – ты просто лучший. Было огромной честью и удовольствием находиться рядом с тобой, я очень горжусь тобой и всеми твоими достижениями.

Спасибо за поддержку и веру в меня, за демонстрацию того безграничного потенциала, который заключен в каждом из нас. Я буду с интересом следить за твоей следующей главой. Для тебя нет ничего невозможного», — написала в свою очередь Анджела.