Хасимото: Олимпиаду в Токио необходимо провести любой ценой

Летние Олимпийские игры в Токио, которые были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса, необходимо провести любой ценой с учетом усилий, затраченных спортсменами и организаторами на подготовку. Такое мнение высказала во вторник японский министр по делам Олимпиады и Паралимпиады Сэйко Хасимото, чей комментарий приводит агентство Kyodo.

«Все люди, которые имеют отношение к Играм, работают вместе и ведут подготовку. То же самое касается и спортсменов, которые прилагают значительные усилия в нынешних обстоятельствах. Мы должны провести Олимпиаду любой ценой», — подчеркнула Хасимото.

Таким образом министр прокомментировала заявление вице-президента Международного олимпийского комитета (МОК) Джона Коутса, который сказал, что Олимпийские игры в Токио состоятся. По его словам, Олимпиада пройдет «с коронавирусом или без него».

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр «Токио-2020» будет сохранено.