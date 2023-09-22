Любое политическое действие – это процесс. Однодневная война – это один процесс и действие, а вот постконфликтная ситуация – это совершенно другой процесс. Можно с уверенностью сказать, что достаточно сложный, нудный, занимающий много времени и энергии. Причем нет никаких гарантий, что все будет идти именно так, как было запланировано. Вопрос реинтеграции тоже процесс. Поэтому нельзя делать преждевременные выводы, только лишь время и гибкость азербайджанского бюрократического аппарата, сможет расставить все на свои места.

Сейчас идет много противоречивой информации. Пока Азербайджан всего лишь устанавливает свои правила, берет какие-то важные объекты, демонтирует «символ взятия Шуши». Этот процесс займет время, а потому поделим его на несколько этапов. На первом этапе, Азербайджан будет осваивать территорию, брать под контроль важные экономические объекты, а параллельно устанавливать свои социально-экономические услуги для того, чтобы в кратчайшее время восстановить необходимые условия для жизнедеятельности региона.

Конечно, будут и те, кто не согласится и захочет покинуть Карабах, и Азербайджан не собирается препятствовать им.

«Интеграция армян Карабаха в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, при этом нужно быть готовыми к тому, что некоторые жители не примут эту политику и решат уехать», — заявил помощник президента Азербайджана — завотделом по вопросам внешней политики президентской администрации Хикмет Гаджиев.

«Когда мы говорим о реинтеграции, мы имеем в виду модель миротворческой реинтеграции армян Карабаха в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана. Будут трудности, этого никто не отрицает. Важно то, что у нас есть политическое видение, позволяющее продвигаться вперед в направлении реинтеграции.

В то же время мы должны быть реалистами: найдутся люди, которым это не понравится и которые не примут это. И люди должны принять и уважать это. При обеспечении прав следует учитывать определенные обязательства и ответственность. Возможно, будут те, которые не примут этого и предпочтут жить в другой стране. Это их решение. Мы уважаем их решения», — заявил Гаджиев в интервью агентству Reuters.

Словом, процесс будет достаточно долгий и нудный и с определенными издержками, и в таких условиях понятно, что немалое количество армян захотят выехать из Карабаха и для них будут созданы все условия. Однако будут и те, кто захочет там остаться, и будут возникать сложности, проблемы с трудоустройством, финансовым обеспечением, пенсиями, образованием и прочими вещами, которые необходимы для армян.

Нужно отдать должное правительству, оно считает себя достаточно сильным для того, чтобы принимать важные и сложные решения на пути реинтеграции армян Карабаха в Азербайджан. Да, мы взяли под полный контроль территории, но сейчас надо будет работать с населением, которое 30 лет жило в совершенно в другой реальности. За это время, хотим мы это принимать или нет, у армян Карабаха сформировалась своя реальность, встроенная в армянское государство. Большинство студентов обучались и продолжают учиться в ереванских университетах и видят свое будущее в Армении, при этом они еще и граждане Армении. Теперь перед ними выбор: либо азербайджанское гражданство, либо армянское.

Другой вопрос – это вопрос трудоустройства, получение высшего и среднего образования, программы и прочее. Вся антиармянская риторика, вопрос сепаратистов — все это должно будет уйти на нет.

Азербайджан победил в войне. Но для этого он проделал огромный путь преобразования, анализа своих ошибок, выводы из первой карабахской войны, и как результат победа аж после целых 28 лет. Теперь, перед Азербайджаном стоит новый вызов – реинтеграция, которая на самом деле сложнее, чем кажется, и привычная на сегодня жизнь в Баку и других городах также должна будет поменяться как на государственном уровне, так и на общественном.

Отдельная тема – это собственно миротворцы. Что они там будут делать, как они будут работать и в качестве кого. Последний вопрос сегодня беспокоит, наверное, всех в Азербайджане, но это тот вопрос, ответ на который мы узнаем в скором времени. Важно понимать одно ничто так не вечно, как бесконечная геополитическая игра, а потому нам всегда нужно быть готовыми, вокруг всех этих процессов будут идти спекуляции.