Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал страны, находящиеся под санкциями США сотрудничать, чтобы нейтрализовать влияние рестрикций. Об этом он заявил на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает агентство ИРНА.

«Страны, которые попали под санкции США, должны сотрудничать друг с другом и сформировать совместную ассамблею для уничтожения влияния санкций. Мы считаем, что это достижимо», — сказал он.

Хаменеи отметил, что жесткие санкции заставили Иран узнать свои возможности и «добиться выдающихся успехов в различных областях».

Верховный лидер Ирана подчеркнул высокий потенциал сотрудничества Минска и Тегерана. «Уровень отношений должен быть значительно повышен», — сказал он.