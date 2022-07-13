Злоумышленники пытались взломать аккаунт главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в мессенджере WhatsApp, используя, предположительно, подлинный номер мобильного телефона экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, сообщает Business Insider со ссылкой на источники в правительственных кругах. Информацию также подтвердил немецкий новостной телеканал n-tv со ссылкой на пресс-секретаря главы ЕЦБ.

По сведениям издания, Лагард была не единственной мишенью хакеров, устроивших охоту с использованием украденных личных данных высокопоставленных немецких политиков. Как отмечает Business Insider, Кристин Лагард, которую связывает личная дружба с Ангелой Меркель, получила SMS-сообщение якобы с номера экс-канцлера ФРГ с предложением продолжить общение через WhatsApp. Обман раскрылся, когда глава ЕЦБ перезвонила Меркель, чтобы уточнить, действительно ли она была автором сообщения. Указывается, что целью хакеров был код идентификации, с помощью которого они могли бы получить доступ к аккаунту Лагард в мессенджере.

Как хакеры узнали номер бывшей главы правительства Германии, пока не ясно. Полиция начала в этой связи расследование, в котором принимают участие Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) и Федеральное управление информационной безопасности (BSI).