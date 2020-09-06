Хайко Маас назвал заявление официального представителя МИД РФ дымовой завесой

Власти Германии давно уже дали добро на удовлетворение запроса о правовой помощи со стороны России по Алексею Навальному — причин не делать этого нет, но сейчас еще продолжается обследование пациента в клинике. Об этом заявил в воскресенье глава МИД ФРГ Хайко Маас в эфире телеканала ARD, комментируя заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что Берлин затягивает процесс рассмотрения ходатайства.

«Мы уже давно одобрили этот запрос об оказании правовой помощи. Когда мы говорили с российским послом, мы сказали ему об этом», — утверждал германский министр. «И вообще нет никакой причины не одобрять его», — добавил он.

«Сейчас еще идет обследование в берлинской [клинике] Charite. Но мы ясно сказали, что если будет формальный запрос, то мы выдадим все разрешения, которые необходимы, чтобы обменяться информацией по этому запросу», — заявил Маас. «Таким образом, это очередная «дымовая завеса», такие мы уже видели в последние дни. И я опасаюсь, что в ближайшие дни будут еще», — утверждал он. (ТАСС)