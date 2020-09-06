Хафтар вновь нарушил режим прекращения огня в Ливии

Подконтрольные Халифе Хафтару незаконные вооруженные формирования с востока Ливии вновь нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции правительственных сил из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на источники в ливийской армии.

В районе дислокации правительственных войск в ночь на воскресенье (в 23.30 по турецкому времени) разорвалось десять снарядов, выпущенных с РСЗО.

Пострадавших из личного состава ВС Ливии нет. Также не причинен ущерб военной инфраструктуре.

Премьер Ливии Файез ас-Саррадж и политический союзник Халифы Хафтара – глава Палаты представителей в Тобруке Акиле Салих объявили 21 августа о соглашении по режиму прекращения огня в стране.

В соответствии с договоренностью, районы Сирт и Джуфра объявлены демилитаризованными зонами. Также планируется восстановление добычи и экспорта нефти в Ливии, вывод иностранных наемников из страны и проведение выборов в марте 2021 года.

Вопреки договоренностям, позиции правительственных сил подверглись ракетному обстрелу 27 августа и 2 сентября.