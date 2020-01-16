Хафтар решил примет участие в берлинской конференции

Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар примет участие в берлинской конференции по урегулированию в Ливии, передает телеканал «аль-Хадас» со ссылкой на источники.

Германия во вторник официально объявила о проведении конференции по урегулированию в Ливии 19 января в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран. Глава Правительства национального согласия Файез Саррадж и глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар также приглашены на мероприятие.

«Халифа Хафтар примет участие в конференции в Берлине, об этом он сказал в телефонном разговоре с главой МИД Германии», — сообщил телеканал со ссылкой на источники. (РИА Новости)

| 2020-01-16T13:49:56+00:00 16 января 2020, 15:24|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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