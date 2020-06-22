Хафтар объявил бесполетной зоной город Сирт и его окрестности

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о введении бесполетной зоны над Сиртом и его окрестностями.

Как передает ТАСС, об этом сообщил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари.

В частности, по его словам, «любые цели, которые нарушат установленный армией запрет в этой зоне, будут сбиваться». Кроме того, указал он, запрещено распространение какой-либо информации по поводу передвижения сил ЛНА.

Напомним, что в субботу президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выступил с предупреждением, что Каир не позволит никому захватить Сирт и Эль-Джуфру, назвав их «красной линией, которую не дозволено пересекать». Любое возможное прямое вмешательство его страны в Ливии, заявил он, «будет иметь легитимный статус, поскольку ставит своей целью прекращение кровопролития в соседней стране и обеспечение безопасности границ». При этом ас-Сиси пообещал, что «египетские войска выдвинутся в Ливию, если об этом попросит ее народ».

Уже после заявления ас-Сиси официальный представитель командования силами триполийского кабмина в этих регионах бригадный генерал аль-Хади Дара объявил, что Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа намерено «полностью освободить» находящиеся под контролем ЛНА стратегически важные город Сирт и муниципалитет Эль-Джуфра, несмотря на предупреждения Египта. Ранее в ПНС не раз говорили, что будут готовы к переговорам с ЛНА только после возвращения контроля над этими территориями.

В воскресенье президентский совет ПНС Ливии объявил, что рассматривает заявление египетского президента «как объявление войны». С другой стороны, Высший совет племен Ливии высоко оценил позицию Каира и призвал Египет «оказать им прямую поддержку».

Вчера же стало известно, что Египет созвал на 23 июня министерскую встречу глав МИД Лиги арабских наций по Ливии и против действий Турции в этой стране.