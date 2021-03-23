Хабиб исключен из всех рейтингов UFC

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов исключен из всех рейтингов промоушена, сообщается на официальном сайте организации.

Теперь первую строчку сводного рейтинга UFC вне зависимости от весовой категории занимает чемпион в полутяжелом весе Джон Джонс. Второе место занимает обладатель титула в полусреднем весе Камару Усман. Третьим идет лучший представитель тяжелого дивизиона Стипе Миочич.

Экс-чемпион промоушена в легчайшем весе россиянин Петр Ян замыкает десятку.

Также на 15-е место вернулся бывший обладатель титулов UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор.

В легком весе пояс официально объявлен вакантным. Первые три строчки рейтинга занимают американцы Дастин Порье, Джастин Гэтжи и бразилец Чарльз Оливейра.(Газета.Ru)