Хабиб исключен из всех рейтингов UFC

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов исключен из всех рейтингов промоушена, сообщается на официальном сайте организации.

Теперь первую строчку сводного рейтинга UFC вне зависимости от весовой категории занимает чемпион в полутяжелом весе Джон Джонс. Второе место занимает обладатель титула в полусреднем весе Камару Усман. Третьим идет лучший представитель тяжелого дивизиона Стипе Миочич.

Экс-чемпион промоушена в легчайшем весе россиянин Петр Ян замыкает десятку.

Также на 15-е место вернулся бывший обладатель титулов UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор.

В легком весе пояс официально объявлен вакантным. Первые три строчки рейтинга занимают американцы Дастин Порье, Джастин Гэтжи и бразилец Чарльз Оливейра.(Газета.Ru)

| 2021-03-23T09:38:20+04:00 23 марта 2021, 11:08|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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