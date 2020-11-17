Гюльнара Халилова представила коллекцию — проект «Карабах – это Азербайджан!

Известный дизайнер, доктор философии по искусствоведению Гюльнара Халилова представила проект «Карабах – это Азербайджан!» в честь победы Азербайджана и государственного праздника Дня национального возрождения, сообщает #.

В проекте приняли участие – депутат Милли Меджлиса Нигяр Арпадараи, директор Музейного центра «Ичеришехер» Амина Меликова народная артистка, певица и композитор Тунзаля Агаева, заслуженная артистка, ханенде Фяргана Гасымова, заслуженный работник культуры, телеведущая Лейла Гулиева, телеведущая Хадиджа Сянангызы, певица КямаляАхмедова, стилист-визажист Сабина Иманова, блогерСаусан Джуда и сама Гюльнара Халилова.



Участники проекта предстали в коллекции «Карабах», созданной Гюльнарой Халиловой в 2015 году и ранее представленной на международных подиумах в Великобритании, США, России и Китае. Каждый из образов соответствовал освобожденным городам страны — Агдаму, Агдере, Губадлы, Джабраилу, Зангилану, Кельбаджару, Лачыну, Физули, Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенду и Шуше. Режиссер работы — Эльтун Бахышзаде, фото — Адиль Юсифов, продюсер — Ялчын Джаббаров, использована музыка великого композитора Узеира Гаджибейли «Аразбары«.

«Наш сплоченный народ и доблестная армия во главе с Верховным Главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым добились исторической победы над армянскими оккупантами, спустя 30 лет наши освобождены и каждый из нас чувствует себя в эти дни особенно счастливым. Отрадно отметить, что мой отец академик Видади Халилов родился в Джабраиле, и для нашей семьи освобождение этого города стало очень знаменательным событием. Пусть Всевышний бережет Азербайджан! Карабах – это Азербайджан», — отметила Гюльнара Халилова.

Video https://www.youtube.com/watch?v=aKFiYBX8XvY&feature=youtu.be