Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш с обеспокоенностью отслеживает события в России и призывает избегать дальнейшей напряженности. Об этом заявил в воскресенье заместитель официального представителя Гутерриша Фархан Хак.

«Генеральный секретарь ООН с обеспокоенностью отслеживает развитие событий в Российской Федерации. Он осведомлен о последних сообщениях касательно шагов по деэскалации. Генеральный секретарь призывает всех задействованных продолжать действовать ответственно и <…> избегать дальнейшей напряженности», — сказал Хак.