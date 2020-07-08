Гутерреш поддержал инициативу президента Азербайджана о проведении специальной сессии ГА ООН по COVID-19

«Азербайджан активно работает над реализацией Целей устойчивого развития ООН».

Как сообщает АПА, об этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сказал в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил Президенту Ильхаму Алиеву признательность за телефонный звонок. Генеральный секретарь, отметив, что поддерживает инициативу о проведении специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной COVID-19, подчеркнул, что ООН готова сотрудничать с Азербайджаном в решении технико-логистических вопросов.

Президент Ильхам Алиев и генеральный секретарь Антониу Гутерриш в ходе телефонного разговора выразили уверенность в том, что предстоящая специальная сессия станет важным шагом в борьбе с пандемией COVID-19.