Председатель Халк маслахаты (Народного совета), лидер туркменского народа и экс-президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предложил выдвинуть президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщила в пятницу официальная газета «Нейтральный Туркменистан«.

По данным издания, с такой инициативой Бердымухамедов выступил в четверг на на саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Анкаре. Сообщается, что Бердымухамедов назвал Эрдогана выдающейся личностью и политическим деятелем мирового уровня, который проводит большую работу для обеспечения мирной жизни не только своего, но и всех мусульманских народов.

Исходя из этого, он предложил выдвинуть президента Турции на Нобелевскую премию мира, добавив, что Эрдоган может стать первым среди глав государств и правительств стран исламского мира, удостоенным этой награды в XXI веке.